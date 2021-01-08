Шеф полиции Капитолия уходит в отставку после беспорядков

Шеф полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку после того, как столкнулся с критикой из-за неготовности справиться с толпой, ворвавшейся в здание конгресса, сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции Капитолия.

По его словам, отставка вступает в силу 16 января.

Ранее в ходе пресс-конференции спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала к увольнению Сунда.

Она отметила, что пристав Палаты представителей также сообщил ей о своем намерении подать в отставку.

В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Дональда Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже проникнуть в само здание. Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своём выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.