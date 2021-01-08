Лидеры демократов в Конгрессе США призвали вице-президента Пенса отстранить Трампа от власти

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер пока не получили ответа от вице-президента Майка Пенса после того, как потребовали применить 25-ую поправку Конституции для отстранения Дональда Трампа от власти.
"Сегодня утром мы обратились к вице-президенту Пенсу с требованием применить 25-ю поправку, которая позволит вице-президенту и большинству членов кабинета отстранить президента от должности за подстрекательство к мятежу и опасность, которую он все еще представляет. Мы еще не получили ответа от вице-президента", - говорится в совместном заявлении двух лидеров Демократической партии в Конгрессе.
"Опасные и мятежные действия президента требуют его немедленного отстранения от должности. Мы с нетерпением ожидаем услышать ответ вице-президента", - добавили они.
Как и Шумер, Пелоси предупредила, что если Пенс откажется действовать, то конгресс, возможно, рассмотрит вопрос об объявлении Трампу импичмента.
Нэнси Пелоси назвала Трампа "очень опасным человеком, который не должен оставаться у власти".
"Это очень срочно. Это чрезвычайная ситуация крайне большого масштаба", - подчеркнула Пелоси.
Кроме того, она заявила, что члены палаты представителей среди демократов сильно заинтересованы в том, чтобы продвинуться вперед с темой импичмента Трампу. "Мой телефон буквально разрывается от слова "импичмент", - сказала она, указав на то, что "хотя осталось всего 13 дней, любой день может стать шоу ужасов для Америки".
При этом она также заявила, что у нее нет конкретных планов насчет того, как организовать попытку импичмента.
Демократы считают, что 25-я поправка к Конституции дает возможность быстро отстранить Трампа, не доводя дело до более длительной процедуры импичмента. Речь идет о поправке, которая допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции.
В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.
Ранее Шумер заявил, что выступает за как можно более быстрое отстранение Трампа от власти.
Конгрессмены-демократы считают Трампа виновным в беспорядках, произошедших в среду у конгресса. Часть сторонников президента смогла прорваться в само здание, на несколько часов парализовав работу конгрессменов.
На 20 января запланирована инаугурация победившего на президентских выборах Джо Байдена. Трамп пообещал, что обеспечит упорядоченную передачу власти.
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