Министр образования США подала в отставку после беспорядков в Капитолии

Министр образования США Бетси ДеВос подала в отставку вслед за министром транспорта Элейн Чао в связи с беспорядками в здании Конгресса США, сообщает The Hill.

"Мы должны подчеркивать и отмечать многочисленные достижения вашей администрации в интересах американского народа", - цитирует издание заявление ДеВосэ, направленное президенту Дональду Трампу.

"Вместо этого нам приходится разгребать беспорядок, вызванный жестокими протестующими, наводнившими Капитолий США. (...) Нет никаких сомнений в том, какое влияние ваша риторика оказала на ситуацию, и для меня это поворотный момент", - отметила министр.

По словам ДеВос, в связи с последними событиями она подает в отставку, которая вступает в силу 8 января.

Кроме того, заявление об увольнении написала Элинор Маккэнс-Кац, помощник министра здравоохранения и социальных служб.

"Я решила уйти сегодня в отставку с поста помощника министра по состоянию здоровья", - цитируют СМИ заявление Маккэнс-Кац.

"Я планировала остаться, пока не произойдет смена администрации, но вчера вечером мои планы резко изменились. (...) Я видела захват здания Капитолия. Я считаю, что такое поведение было совершенно неприемлемым, и в глубине души я просто не в состоянии продолжать", - отметила она.

Ранее о своем решении покинуть пост министра транспорта сообщила Элейн Чао.

"Сегодня я объявляю об отставке с поста министра транспорта США. Это решение вступает в силу 11 января 2020 года", - отмечается в ее заявлении.

Ранее в четверг директор по вопросам России и Европы в Национальном совете безопасности США Райан Тулли в четверг подал в отставку. Аналогичное решение приняли и другие видные члены нынешней администрации США.

Чао стала первым министром, покинувшим свой пост из-за произошедших в среду беспорядков. Она - супруга спикера сената Митчча Макконнелла.

Во время протестных акций сторонники президента Дональда Трампа, смяв кордоны полиции, ворвались в здание Капитолия, где проходило объединенное заседание обеих палат американского конгресса, сертифицирующее результаты голосования Коллегии выборщиков, отдавшей победу Джо Байдену.

Конгресс позднее, после восстановления порядка, утвердил результаты голосования, признав победу на выборах Джо Байдена.

В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней.