Манат укрепился к евро и к рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 8 января ЦБА установил 2,0841 манат/1EUR (7 января 2021г - 2,0958 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 января установил 0,0229 манат/1RUB (7 января 2021г - 0,023 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
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