Спецпредставитель США по Афганистану посетит с визитом Туркменистан, Пакистан и Катар - госдеп США

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с визитом Пакистан, Катар и Туркменистан, сообщается на сайте американского госдепартамента.
"В Дохе он встретится с двумя афганскими командами, поддержит их и предложит поддержку США для ускорения мирного процесса - немедленное прекращение насилия и огня, а также обсудит вопросы подписания соглашения о политической дорожной карте и разделении власти", - говорится в сообщении госдепа.
При этом о программе встреч Халилзада в Туркменистане и Пакистане не сообщается.
В середине декабря внешнеполитические ведомства Туркменистана и США провели политические консультации в формате видеоконференции, на которых обсудили вопросы взаимодействия в области безопасности и наметили приоритетные направления сотрудничества на будущее.
Тогда же вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов сказал, что официальный Ашхабад выступил с рядом инициатив по обеспечению безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе, прежде всего в рамках ООН. Особый акцент стороны сделали на усилиях по обеспечению мира в Афганистане.
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