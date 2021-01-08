Спецпредставитель США по Афганистану посетит с визитом Туркменистан, Пакистан и Катар - госдеп США

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с визитом Пакистан, Катар и Туркменистан, сообщается на сайте американского госдепартамента.

"В Дохе он встретится с двумя афганскими командами, поддержит их и предложит поддержку США для ускорения мирного процесса - немедленное прекращение насилия и огня, а также обсудит вопросы подписания соглашения о политической дорожной карте и разделении власти", - говорится в сообщении госдепа.

При этом о программе встреч Халилзада в Туркменистане и Пакистане не сообщается.

В середине декабря внешнеполитические ведомства Туркменистана и США провели политические консультации в формате видеоконференции, на которых обсудили вопросы взаимодействия в области безопасности и наметили приоритетные направления сотрудничества на будущее.

Тогда же вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов сказал, что официальный Ашхабад выступил с рядом инициатив по обеспечению безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе, прежде всего в рамках ООН. Особый акцент стороны сделали на усилиях по обеспечению мира в Афганистане.