Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0958 RUR   0.023 GBR   2.3132 TRY   0.2327

Цена на нефть

07.01 $/bbl   WTI 50.83 0.20 Brent 54.38 0.08

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.01.2021 09:41

На Украине из-за непогоды без электричества остались 85 населенных пунктов в шести областях - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 85 населенных пункта в шести областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 8 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Житомирская - 36, Киевская - 29, Донецкая - 7, Черкасская - 5, Ровенская - 4 и Кировоградская - 4", - сказано в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НЕПОГОДА, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ


Похожие новости


В Украине остаются подтопленными 180 населенных пунктов, разрушены объекты инфраструктуры

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]