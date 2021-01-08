На Украине из-за непогоды без электричества остались 85 населенных пунктов в шести областях - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 85 населенных пункта в шести областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 8 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Житомирская - 36, Киевская - 29, Донецкая - 7, Черкасская - 5, Ровенская - 4 и Кировоградская - 4", - сказано в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.