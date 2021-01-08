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Макроэкономика 08.01.2021 12:18

Валютные резервы Китая в декабре выросли 2-й месяц подряд, до максимума с апреля 2016 года

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в декабре выросли до $3,217 трлн по сравнению с $3,178 трлн месяцем ранее, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Таким образом, они увеличились по итогам второго месяца подряд и находятся на максимальной отметке с апреля 2016 года.

Эксперты в среднем ожидали увеличения резервов до $3,19 трлн, по данным Trading Economics.

Курс юаня к доллару США в декабре поднялся на 0,8%. При этом увеличился приток средств инвесторов в акции и облигации китайских эмитентов, поскольку КНР в данный момент является лидером восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Запасы золота в стоимостном выражении в КНР выросли до $118,25 млрд по сравнению со $110,41 млрд в ноябре, сообщил НБК. При этом объем резервов остался на уровне 62,64 млн унций по итогам 15-го месяца подряд.

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Тэги: КИТАЙ, ВАЛЮТА, ЗОЛОТО, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]