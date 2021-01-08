Азербайджан представит в ЮНЕСКО предложения по параметрам миссии в Карабах

Азербайджан подготовил предложения по параметрам экспертной миссии ЮНЕСКО в Карабах для защиты объектов культурного наследия, заявил министр культуры Анар Керимов.

«Азербайджанская сторона подготовила свои предложения по проекту документа, охватывающего параметры миссии, который в ближайшее время будет передан в секретариат ЮНЕСКО», - сказал Керимов на встрече с постоянным координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исакзаи.

Министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства, выразил разочарование по поводу недавних заявлений ЮНЕСКО по вопросу отправки миссии на азербайджанские территории в Карабахе, освобожденные от армянской оккупации.

Керимов подчеркнул, что за последние 30 лет Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО с просьбой направить миссию по мониторингу культурного наследия в Карабахе, но, к сожалению, эти обращения остались без ответа. При этом он отметил, что все эти годы, пока азербайджанские территории находились под оккупацией, ЮНЕСКО ни разу не обращалась к Армении с призывом или заявлением о необходимости осуществления такой миссии.

Министр добавил, что официальный Баку больше всех заинтересован в проведении такой миссии, но она, в первую очередь, должна была основана на уважении территориальной целостности Азербайджана, суверенитета и нерушимости границ, а также других принципов международного права.

«Керимов еще раз подчеркнул позицию азербайджанской стороны, которая заключается в том, что необходимо решить вопросы безопасности на освобожденных территория для выполнения миссии, в частности, отметил процесс разминирования», - подчеркивает Минкультуры.

В конце декабря 2020 года заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне заявил, что организация готова направить экспертную миссию в Нагорный Карабах для защиты объектов культурного наследия. "Пока ожидается только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО смогла продвинуться в деле направления миссии на места", - сказал Оттоне.

В ответ на это МИД Азербайджана заявил, что Баку открыт для конструктивного диалога с ЮНЕСКО с целью обсуждения деталей миссии и подтверждает свою готовность сотрудничать с организацией на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости своих международно признанных границ.

Внешнеполитическое ведомство также считает, что ЮНЕСКО должна выполнять свою миссию самостоятельно и объективно и не допустить политизации вопроса защиты культурного наследия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 января 2021 года подверг критике позицию ЮНЕСКО в вопросе защиты культурно-религиозного наследия Азербайджана в период оккупации Карабаха со стороны Армении.

«Пусть пойдут и посмотрят, во что армяне превратили наши памятники?! Почему на протяжении 30 лет ЮНЕСКО не поднимала этот вопрос? Мы неоднократно обращались, неоднократно. Эти обращения задокументированы в виде писем. Два года назад новому руководству ЮНЕСКО также было предложено направить миссию. Пусть на оккупированные земли приедет миссия, посмотрит, во что они превратили наши исторические памятники? И каков был ответ руководства ЮНЕСКО? Они сказали, мы не хотим политизировать вопрос. Хорошо, два года назад вы не хотели политизировать вопрос, почему же сейчас хотите? Пусть дадут ответ, очень простой, логичный ответ. Ответа нет. В Зангилане я обратился к ним. Я сказал, откройте глаза и посмотрите, во что армяне превратили наши мечети. Последовала ли какая-нибудь реакция оттуда? Нет! Это разрушено армянами. А что разрушили мы? Что мы сделали? Только ремонтировали, берегли. Поэтому, знайте, мы просто не можем оставить без внимания такой необоснованный подход», - заявил Алиев.

Х.Насирзаде