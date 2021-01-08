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США отложили планы введения пошлин на французские товары класса "люкс"

Власти США отложили планы введения пошлин в размере 25% на товары класса "люкс" из Франции в ответ на введение страной налога на цифровые услуги таких крупных технологических компаний, как Facebook Inc.и Amazon.com Inc., сообщив о стремлении скоординировать ответные действия с мерами, принятыми другими странами в аналогичных ситуациях.

Торговое представительство США угрожало ввести пошлины в прошлом году после того, как Франция установила 3%-ный налог на местную выручку технологических гигантов, что вызвало протест Вашингтона. Пошлины должны были вступить в силу в среду, 6 января.

Решение отложить планы введения пошлин приветствовали импортеры и ритейлеры США, которые критиковали эти меры, называя их попыткой защитить одну отрасль за счет причинения ущерба другой, пишет газета The Wall Street Journal.

Представитель французского министерства финансов сообщила, что Франция не приостанавливала действие налога и не предлагала какие-либо уступки.

США приостановили переговоры по вопросу налогообложения международных цифровых гигантов, проводимые под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В результате ряд стран, включая Францию, приняли меры в отношении американских технологических гигантов. Франция приостановила взимание налога в 2020 году для проведения международных переговоров, но возобновила процесс в декабре.

Европейская комиссия ранее сообщила, что готова ввести пошлины на товары из США для поддержки Франции.

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, ТОРГОВЛЯ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]