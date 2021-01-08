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СНГ 08.01.2021 12:15

В России выявлено 23,6 тыс. новых случаев коронавируса, 454 заболевших скончались - оперштаб

Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил свыше 23,6 тыс. случаев, умерли 454 пациента, сообщает в пятницу оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 652 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 697 (11,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 355 тыс. 794 случаев коронавирусной инфекции, 60 тыс. 911 умерших и 2 млн 731 тыс. 129 выписанных (21 тыс. 677 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших), согласно данным оперштаба, на текущий момент составляет 563 тыс. 754 человек.

По данным оперативного штаба, в Москве зафиксировано за сутки 5 тыс. 27 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался, 7 тыс. 67 - выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]