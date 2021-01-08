Число новых случаев COVID-19 в Белоруссии снижается после роста в середине недели

Общее число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло в пятницу до 208 тыс. 601, сообщили в Минздраве.

Прирост зараженных COVID-19 в Белоруссии за последние сутки составил 1 тыс. 805 случаев против 1 тыс. 838 накануне. В среду в республике было зарегистрировано 1 тыс. 854 новых случаев коронавируса.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1 тыс. 498 пациентов (на 7 января - 1 тыс. 489) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Таким образом, за сутки в Белоруссии скончались девять зараженных COVID-19.

В Минздраве также сообщили, что с начала пандемии в республике выздоровели 190 тыс. 966 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Суточный показатель составил 2 тыс. 177 пациентов.