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СНГ 08.01.2021 14:47

Число новых случаев COVID-19 в Белоруссии снижается после роста в середине недели

Общее число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло в пятницу до 208 тыс. 601, сообщили в Минздраве.

Прирост зараженных COVID-19 в Белоруссии за последние сутки составил 1 тыс. 805 случаев против 1 тыс. 838 накануне. В среду в республике было зарегистрировано 1 тыс. 854 новых случаев коронавируса.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1 тыс. 498 пациентов (на 7 января - 1 тыс. 489) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Таким образом, за сутки в Белоруссии скончались девять зараженных COVID-19.

В Минздраве также сообщили, что с начала пандемии в республике выздоровели 190 тыс. 966 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Суточный показатель составил 2 тыс. 177 пациентов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, МИНЗДРАВ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]