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Бизнес и законодательство 08.01.2021 12:35

Баку предложил Киеву создать Азербайджано-Украинский деловой совет

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров предложил создать Азербайджано-Украинский деловой совет.

Данное предложение он высказал на встрече с послом Украины в Баку Владиславом Каневским, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Министр отметил, Азербайджан и Украина обладают большим потенциалом развития экономического сотрудничества.

«Подчеркнув поддержку Азербайджаном создания новых механизмов, которые могут способствовать развитию экономических связей, Джаббаров предложил в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству создать рабочую группу по экономическому сотрудничеству и Азербайджано-Украинский деловой совет», - отмечается в сообщении Минэкономики.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, СОВЕТ, ДЕЛОВОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]