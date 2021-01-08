Баку предложил Киеву создать Азербайджано-Украинский деловой совет

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров предложил создать Азербайджано-Украинский деловой совет.

Данное предложение он высказал на встрече с послом Украины в Баку Владиславом Каневским, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Министр отметил, Азербайджан и Украина обладают большим потенциалом развития экономического сотрудничества.

«Подчеркнув поддержку Азербайджаном создания новых механизмов, которые могут способствовать развитию экономических связей, Джаббаров предложил в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству создать рабочую группу по экономическому сотрудничеству и Азербайджано-Украинский деловой совет», - отмечается в сообщении Минэкономики.

Б.Рустамбеков