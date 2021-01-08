Объем поставок российского оружия по ВТС в 2020 году составил около $13 млрд - Чемезов

Объем поставок российской военной продукции за рубеж в 2020 году составил около 13 млрд долларов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Что касается гособоронзаказа. На сегодняшний день образцы вооружения, которые входят в президентский список, мы полностью выполнили. Что касается ВТС, то план, который был утвержден президентом, мы выполняем, и объем будет где-то в районе 13 млрд примерно - так ж, как в прошлом году", - сказал Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Из-за коронавируса Россия отложила поставки вооружения ряду иностранных заказчиков, приостановила прием иностранных военных специалистов на учебу, сообщил в конце декабря в интервью "Российской газете" заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"Значительное сокращение числа внутренних и международных авиарейсов порой вызывало увеличение общих сроков доставки мелких партий продукции иностранным заказчикам и ввоза имущества для ремонта на территорию Российской Федерации, а также привело к невозможности плановой замены российских специалистов, осуществляющих обслуживание техники на территориях заказчиков", - сказал тогда Фомин.
"Также указанный фактор не всегда позволяет обеспечить своевременную передачу партнерами оригиналов платежных документов, что приводит к задержкам с поступлением валютной выручки, несвоевременным расчетам с предприятиями кооперации и образованию у них кассового разрыва", - сообщил Фомин.
Портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет $55 млрд, он стабилен, несмотря на западные санкции, заявил в интервью "Интерфаксу" 16 марта директор Федерльной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
Президент Алиев назначил нового посла Азербайджана в Польше
В Армении опровергают сообщения о новом договоре с Азербайджаном
Азербайджан представит в ЮНЕСКО предложения по параметрам миссии в Карабах
Импорт нефти в США из Саудовской Аравии на прошлой неделе достиг нуля впервые с 1985г
Бакинский филиал Bank Melli Iran сократил в 2020г активы на 5,1%
Нефть подорожала до 11-месячного максимума, Brent - превысила $55 за баррель
Фон дер Ляйен сообщила о дополнительном заказе 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer
В Азербайджане за сутки зафиксировано 532 случая COVID-19
Генпрокуратура Азербайджана в 2020г обеспечила возмещение ущерба на 49 млн манатов по фактам коррупции
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз