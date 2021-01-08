Объем поставок российского оружия по ВТС в 2020 году составил около $13 млрд - Чемезов

Объем поставок российской военной продукции за рубеж в 2020 году составил около 13 млрд долларов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Что касается гособоронзаказа. На сегодняшний день образцы вооружения, которые входят в президентский список, мы полностью выполнили. Что касается ВТС, то план, который был утвержден президентом, мы выполняем, и объем будет где-то в районе 13 млрд примерно - так ж, как в прошлом году", - сказал Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Из-за коронавируса Россия отложила поставки вооружения ряду иностранных заказчиков, приостановила прием иностранных военных специалистов на учебу, сообщил в конце декабря в интервью "Российской газете" заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Значительное сокращение числа внутренних и международных авиарейсов порой вызывало увеличение общих сроков доставки мелких партий продукции иностранным заказчикам и ввоза имущества для ремонта на территорию Российской Федерации, а также привело к невозможности плановой замены российских специалистов, осуществляющих обслуживание техники на территориях заказчиков", - сказал тогда Фомин.

"Также указанный фактор не всегда позволяет обеспечить своевременную передачу партнерами оригиналов платежных документов, что приводит к задержкам с поступлением валютной выручки, несвоевременным расчетам с предприятиями кооперации и образованию у них кассового разрыва", - сообщил Фомин.

Портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет $55 млрд, он стабилен, несмотря на западные санкции, заявил в интервью "Интерфаксу" 16 марта директор Федерльной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.