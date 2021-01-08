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Карабахский конфликт 08.01.2021 12:40

В Армении опровергают сообщения о новом договоре с Азербайджаном

Министерство юстиции Армении опровергло сообщения о подготовке межгосударственного договора с Азербайджаном, который должен быть подписан в ходе предстоящего визита премьера республики Никола Пашиняна в Москву.

"Министерство юстиции не получало какого-либо договора или соглашения. Распространяемые в СМИ сообщения не соответствуют действительности", - написал глава Минюста Армении Рустам Бадасян на своей странице в фейсбуке.

Ранее ряд армянских телеграм-каналов сообщили, что Пашинян пойдет на новые уступки в Москве, подпишет международные документы, которыми закрепит передачу Азербайджану суверенных территорий Армении, которые были оговорены в ходе "устного соглашения" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а соответствующий документ направлен в МИД и Минюст для приведения в соответствие с Конституцией.

В настоящее время перед зданием Минюста проходит организованная правозащитниками акция с требованием предоставить информацию о готовящемся соглашении с Азербайджаном. Здание ведомства оцеплено силами полиции.

Между тем, Пашинян заявил в пятницу о двух приоритетных направлениях реализации положений подписанного главами Армении, Азербайджана и России трехстороннего заявления по Карабаху.

"Первое - полноценное выполнение восьмого пункта заявления, согласно которому должен быть произведен обмен пленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Важно также проведение объемных поисково-спасательных работ в зоне боевых действий", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что вторым направлением является разблокирование всех региональных экономических и транспортных инфраструктур.

"Это означает грузоперевозки и транспортное сообщение Армении через территорию Азербайджана с Россией и Ираном, а также Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой через Армению. Обращаю внимание на тот факт, что в трехстороннем заявлении нет термина "коридор" или упоминания города Мегри. Выбор маршрутов сообщений является темой отдельных обсуждений. Важное условие их эффективности - обмен пленными, заложниками, телами погибших, расширение масштабов поисково-спасательных работ", - написал Пашинян.

Ранее дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что трехсторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и России может состояться в ближайшее время в Москве.

"В России запланирована трехсторонняя встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении с президентом РФ", - сказал диписточник.

По его сведениям, саммит может состояться после новогодних каникул, одна из возможных дат - 11 января.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНЮСТ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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