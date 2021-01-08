В Армении опровергают сообщения о новом договоре с Азербайджаном

Министерство юстиции Армении опровергло сообщения о подготовке межгосударственного договора с Азербайджаном, который должен быть подписан в ходе предстоящего визита премьера республики Никола Пашиняна в Москву.
"Министерство юстиции не получало какого-либо договора или соглашения. Распространяемые в СМИ сообщения не соответствуют действительности", - написал глава Минюста Армении Рустам Бадасян на своей странице в фейсбуке.
Ранее ряд армянских телеграм-каналов сообщили, что Пашинян пойдет на новые уступки в Москве, подпишет международные документы, которыми закрепит передачу Азербайджану суверенных территорий Армении, которые были оговорены в ходе "устного соглашения" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а соответствующий документ направлен в МИД и Минюст для приведения в соответствие с Конституцией.
В настоящее время перед зданием Минюста проходит организованная правозащитниками акция с требованием предоставить информацию о готовящемся соглашении с Азербайджаном. Здание ведомства оцеплено силами полиции.
Между тем, Пашинян заявил в пятницу о двух приоритетных направлениях реализации положений подписанного главами Армении, Азербайджана и России трехстороннего заявления по Карабаху.
"Первое - полноценное выполнение восьмого пункта заявления, согласно которому должен быть произведен обмен пленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Важно также проведение объемных поисково-спасательных работ в зоне боевых действий", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.
Он отметил, что вторым направлением является разблокирование всех региональных экономических и транспортных инфраструктур.
"Это означает грузоперевозки и транспортное сообщение Армении через территорию Азербайджана с Россией и Ираном, а также Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой через Армению. Обращаю внимание на тот факт, что в трехстороннем заявлении нет термина "коридор" или упоминания города Мегри. Выбор маршрутов сообщений является темой отдельных обсуждений. Важное условие их эффективности - обмен пленными, заложниками, телами погибших, расширение масштабов поисково-спасательных работ", - написал Пашинян.
Ранее дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что трехсторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и России может состояться в ближайшее время в Москве.
"В России запланирована трехсторонняя встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении с президентом РФ", - сказал диписточник.
По его сведениям, саммит может состояться после новогодних каникул, одна из возможных дат - 11 января.
Баку предложил Киеву создать Азербайджано-Украинский деловой совет
Валютные резервы Китая в декабре выросли 2-й месяц подряд, до максимума с апреля 2016 года
Биткойн в четверг впервые преодолел отметку в $40 тыс., но откатился к закрытию торгов
Генпрокуратура Азербайджана в 2020г обеспечила возмещение ущерба на 49 млн манатов по фактам коррупции
Число заражений COVID-19 в мире превысило 88 млн, число жертв приближается к 1,9 млн - университет Хопкинса
Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Ким Чен Ын нацелен на улучшение отношений с миром
Президент Армении тяжело переносит коронавирус
Хаменеи запретил импорт в Иран вакцин от коронавируса из США и Великобритании
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз