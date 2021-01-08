Ким Чен Ын нацелен на улучшение отношений с миром

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с другими странами мира, передает агентство "Ренхап".
По его данным, такое заявление Ким Чен Ын сделал на съезде Трудовой партии Кореи.
"В докладе (Ким Чен Ына - ИФ) говорится, что нам требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей", - сообщили официальные северокорейские СМИ.
Лидер КНДР пояснил, что такая необходимость продиктована, в частности, "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени".
"Ренхап" отмечает, что северокорейские СМИ не уточнили, с какими именно странами намерен улучшать отношения Ким Чен Ын. В частности, неясно, идет ли речь и о Южной Корее и США.
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