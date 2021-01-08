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Регион 08.01.2021 13:23

Хаменеи запретил импорт в Иран вакцин от коронавируса из США и Великобритании

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу заявил, что импорт вакцин от коронавируса COVID-19 производства США и Великобритании в страну запрещен.

"Импорт вакцин США и Британии в страну запрещен. Я говорил об этом властям и говорю сейчас об этом публично", - заявил верховный лидер в эфире иранского телевидения.

По его словам, в случае, если бы США изобрели по-настоящему эффективную вакцину от COVID-19, они бы не пострадали так сильно от пандемии.

"Если бы американцы могли разработать вакцину, они бы не потерпели такое фиаско в борьбе с коронавирусом в их собственной стране", - добавил Хаменеи.

В Иране в конце декабря стартовали клинические испытания на людях собственной вакцины против коронавируса COVID-19, сообщало агентство "Тасним".

Считается, что в том, что касается COVID-19, Иран является наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной на Ближнем Востоке. С начала пандемии там выявили свыше 1,2 млн заражений COVID-19, более 55,9 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: ИРАН, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]