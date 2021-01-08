Президент Армении тяжело переносит коронавирус

Коронавирусное заболевание у президента Армении Армена Саркисяна проходит в тяжелой форме, сообщает его пресс-служба.
"Заболевание у находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом президента Армении проходит в тяжелой форме, наличествуют присущие этому состоянию симптомы. Президент продолжает лечение под присмотром врачей", - сообщила пресс-служба президента в пятницу.
Отмечается, что Саркисян продолжает работать в удаленном режиме в рамках возможностей.
"После стабилизации ситуации и позволения врачей президент Армении вернется в Ереван", - заявили в пресс-службе.
5 января пресс-служба президента сообщила, что Саркисян заразился коронавирусом в Лондоне.
"Президент Армении в рамках отпуска встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января в Лондоне президент перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Однако у президента были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, его тест дал положительный результат", - сообщили тогда в пресс-службе президента армянскому государственному информагентству "Арменпресс".
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