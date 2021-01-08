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Регион 08.01.2021 13:43

Президент Армении тяжело переносит коронавирус

Коронавирусное заболевание у президента Армении Армена Саркисяна проходит в тяжелой форме, сообщает его пресс-служба.

"Заболевание у находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом президента Армении проходит в тяжелой форме, наличествуют присущие этому состоянию симптомы. Президент продолжает лечение под присмотром врачей", - сообщила пресс-служба президента в пятницу.

Отмечается, что Саркисян продолжает работать в удаленном режиме в рамках возможностей.

"После стабилизации ситуации и позволения врачей президент Армении вернется в Ереван", - заявили в пресс-службе.

5 января пресс-служба президента сообщила, что Саркисян заразился коронавирусом в Лондоне.

"Президент Армении в рамках отпуска встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января в Лондоне президент перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Однако у президента были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, его тест дал положительный результат", - сообщили тогда в пресс-службе президента армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, COVID, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]