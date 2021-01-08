США намерены реализовать в Казахстане инвестпроекты на сумму до $1 млрд

Финансовая корпорация международного развития США (DFC) и администрация Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве, в рамках которого планируется реализовать проекты на сумму до $1 млрд, сообщается на сайте правительства Казахстана.

Соглашение подписано в пятницу в рамках переговоров между премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и главным исполнительным директором DFC Адамом Болером.

"По итогам переговоров подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве между АО "Администрация Международного финансового центра "Астана" и Финансовой корпорацией международного развития США. Документ предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов в Казахстане через платформу МФЦА на сумму до $1 млрд", - говорится в сообщении правительства, распространенном по итогам церемонии подписания.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в сферах АПК, туризма, логистики, инфраструктуры, а также финансов и технологий. Отдельно была отмечена необходимость реализации проектов и инициатив, направленных на развитие частного сектора экономики.

Со стороны Казахстана в переговорах также участвовали первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов, председатель агентства по стратегическому планированию и реформам республики - управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. С американской стороны - посол США в РК Уильям Мозер, советник главного исполнительного директора DFC Калеб Маккарри, а также управляющий директор DFC Аллисон Майнор.

DFC - институт развития Соединенных Штатов, ответственный за обеспечение и содействие финансированию частных проектов за рубежом. Организация образована 20 декабря 2019 года путем слияния корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC) с управлением по кредитованию развития Агентства США по международному развитию (USAID).