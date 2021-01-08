Генпрокуратура Азербайджана в 2020г обеспечила возмещение ущерба на 49 млн манатов по фактам коррупции

В Азербайджане в 2020 году в суды направлены 180 уголовных дел по фактам коррупции, заявил генпрокурор Кямран Алиев.

«За отчетный период 180 уголовных дел в отношении 281 лица, совершивших коррупционные правонарушения, были направлены в суды», - сказал Алиев в пятницу на оперативном совещании, посвященной работе, проделанной в 2020 году.

При этом генпрокурор отметил, что по уголовным делам, связанным с коррупцией, было обеспечено возмещение средств на сумму 49 млн 153 тыс. манатов.

Алиев добавил, что по таким делам в 2020 году был наложен арест на имущество стоимостью 13 млн 283 тыс.манатов.

Х.Насирзаде