Фон дер Ляйен сообщила о дополнительном заказе 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в пятницу, что ЕК предложила государствам-членам ЕС приобрести дополнительно 200 млн доз вакцины против COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer с возможностью приобретения еще 100 млн.
"Мы уже располагаем 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. И хорошая новость в том, что мы договорились с этим предприятием изменить контракт в сторону увеличения, и с этим новым контрактом мы сможем получить еще 300 млн дополнительных доз вакцины BioNTech/Pfizer", - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.
Она сообщила, что 75 млн доз из дополнительного заказа поступят в распоряжение со второго квартала нынешнего года. Остальная часть будет поставлена в третьем и четвертом кварталах.
По ее словам, другая хорошая новость в том, что в дополнение к вакцине BioNTech/Pfizer 6 января была разрешена вторая вакцина, произведенная Moderna.
"Теперь мы располагаем количеством доз, необходимых для вакцинации 380 млн европейцев, то есть более 80% населения ЕС. Другие вакцины поступят в течение ближайших недель или месяцев", - продолжила фон дер Ляйен.
В итоге Евросоюз будет располагать "более, чем достаточным, количеством доз в разумные сроки".
ЕС приобрел широкий портфель вакцин с различными технологиями. Он получил до 2,3 млрд доз наиболее многообещающих вакцин-кандидатов для Евросоюза и его соседей. Необходимо также помочь с вакцинацией населения странам, которые не имеют для этого средств, объяснила председатель Европейской комиссии.
Отвечая на вопросы, фон дер Ляйен отвергла критику ЕС в неверной тактике при заказе вакцин и выборе производителей. Она настаивала на том, что определенный Еврокомиссией путь был верным, он основывался на инвестициях в разработку и производство вакцин предприятиями. При этом решения всегда принимались по согласованию с 27 государствами-членами ЕС, объяснила глава ЕК.
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