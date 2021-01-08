Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0841 RUR   0.0229 GBR   2.3053 TRY   0.2318

Цена на нефть

07.01 $/bbl   WTI 50.83 0.20 Brent 54.38 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 08.01.2021 20:35

Безработица в еврозоне в ноябре неожиданно снизилась до 8,3%

Безработица в 19 странах еврозоны в ноябре 2020 года составила 8,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Аналитики в среднем прогнозировали ноябрьскую безработицу на уровне 8,5%, сообщает Trading Economics.

В октябре уровень безработицы составил 8,4%, как сообщалось ранее.

В ноябре 2019 года безработица в еврозоне составляла 7,4%.

Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце сократилось на 172 тыс., до 13,609 млн человек. По сравнению с ноябрем 2019 года их количество выросло на 1,425 млн человек.

В Испании безработица в ноябре составила 16,4%, в Италии - 8,9%, во Франции - 8,8%, в Германии - 4,5%.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне выросла до 18,4% с 18% в октябре.

В Евросоюзе безработица в ноябре снизилась до 7,5% с 7,6% месяцем ранее. При этом уровень безработицы среди молодежи в позапрошлом месяце вырос до 17,7% с 17,5% в октябре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЕЗРАБОТИЦА, СНИЖЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]