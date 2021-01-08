Безработица в еврозоне в ноябре неожиданно снизилась до 8,3%

Безработица в 19 странах еврозоны в ноябре 2020 года составила 8,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.
Аналитики в среднем прогнозировали ноябрьскую безработицу на уровне 8,5%, сообщает Trading Economics.
В октябре уровень безработицы составил 8,4%, как сообщалось ранее.
В ноябре 2019 года безработица в еврозоне составляла 7,4%.
Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце сократилось на 172 тыс., до 13,609 млн человек. По сравнению с ноябрем 2019 года их количество выросло на 1,425 млн человек.
В Испании безработица в ноябре составила 16,4%, в Италии - 8,9%, во Франции - 8,8%, в Германии - 4,5%.
Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне выросла до 18,4% с 18% в октябре.
В Евросоюзе безработица в ноябре снизилась до 7,5% с 7,6% месяцем ранее. При этом уровень безработицы среди молодежи в позапрошлом месяце вырос до 17,7% с 17,5% в октябре.
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