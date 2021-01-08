Импорт нефти в США из Саудовской Аравии на прошлой неделе достиг нуля впервые с 1985г

США на прошлой неделе не импортировали нефть из Саудовской Аравии, следует из опубликованных материалов управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Согласно приведённым еженедельным данным, которые имеются с 2010 года, за всё это время импорт нефти из королевства ни разу не достигал нуля. Исходя из ежемесячных данных, последний раз США не импортировали ни одной бочки нефти из Саудовской Аравии в сентябре 1985 года.
При этом на предыдущей неделе импорт нефти из Саудовской Аравии составлял 118 тыс. б/с.
Кроме того, США не импортировали нефть из Ирака (на предыдущей неделе - 123 тыс. б/с) и Эквадора (305 тыс. б/с). Импорт из Колумбии вырос почти вчетверо - до 337 тыс. б/с.
Президент Алиев назначил нового посла Азербайджана в Польше
В Армении опровергают сообщения о новом договоре с Азербайджаном
Азербайджан представит в ЮНЕСКО предложения по параметрам миссии в Карабах
Фон дер Ляйен сообщила о дополнительном заказе 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer
В Азербайджане за сутки зафиксировано 532 случая COVID-19
Генпрокуратура Азербайджана в 2020г обеспечила возмещение ущерба на 49 млн манатов по фактам коррупции
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Комендантский час вводят в Латвии, несмотря на снижение числа новых случаев COVID-19 в странах Балтии
США могут включить Alibaba и Tencent в "черный список"
Apple и Hyundai обсуждали возможное сотрудничество в сфере самоуправляемых электромобилей
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз