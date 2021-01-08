Импорт нефти в США из Саудовской Аравии на прошлой неделе достиг нуля впервые с 1985г

США на прошлой неделе не импортировали нефть из Саудовской Аравии, следует из опубликованных материалов управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Согласно приведённым еженедельным данным, которые имеются с 2010 года, за всё это время импорт нефти из королевства ни разу не достигал нуля. Исходя из ежемесячных данных, последний раз США не импортировали ни одной бочки нефти из Саудовской Аравии в сентябре 1985 года.

При этом на предыдущей неделе импорт нефти из Саудовской Аравии составлял 118 тыс. б/с.

Кроме того, США не импортировали нефть из Ирака (на предыдущей неделе - 123 тыс. б/с) и Эквадора (305 тыс. б/с). Импорт из Колумбии вырос почти вчетверо - до 337 тыс. б/с.