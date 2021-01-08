Двусторонние переговоры ФРГ и РФ о производстве вакцин от коронавируса противоречат правилам ЕС - глава ЕК

Страны Евросоюза не могут вести сепаратные переговоры по вакцинам от коронавируса COVID-19, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу.
"Никакое государство-член не может уклониться от этой юридически обязывающей базы (общих переговоров 27 стран ЕС - ИФ). То есть никаких параллельных контактов. Это первое", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на вопрос о возможности сотрудничества России и Германии в производстве вакцины "Спутник-V" и ее распространения в Евросоюзе.
"Второе. Портфель, которым мы располагаем сейчас, и я уже об этом говорила, представляет 2,3 млрд доз вакцин. Это более, чем достаточно, чтобы вакцинировать все население", - отметила глава ЕК.
Кроме того, подчеркнула фон дер Ляйен, любая вакцина, поступающая на территорию ЕС, должна пройти через процедуру Европейского агентства лекарственных средств и надзор, как это происходило до сих пор.
"Должна быть ясность: мы поставляем безопасные, эффективные вакцины в достаточном количестве. В более, чем достаточном. Это важно, что в более, чем достаточном. И я настаиваю, что это предназначается не только для Европейского союза, это касается и наших соседей", - сказала председатель Еврокомиссии.
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