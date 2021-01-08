Президент Алиев назначил нового посла Азербайджана в Польше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении новым послом в Польшу Наргиз Гурбанову.

Гурбанова в должности посла Азербайджана в Польше заменит Гасанова Гасанова, распоряжение об отзыве которого подписал в пятницу президент Алиев.

Другим распоряжением президент отозвал Гурбанову с должности посла Азербайджана в Болгарии.

Тексты всех трех распоряжений опубликованы на сайте главы государства.

Х.Насирзаде