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Внешняя политика 08.01.2021 14:53

Президент Алиев назначил нового посла Азербайджана в Польше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении новым послом в Польшу Наргиз Гурбанову.

Гурбанова в должности посла Азербайджана в Польше заменит Гасанова Гасанова, распоряжение об отзыве которого подписал в пятницу президент Алиев.

Другим распоряжением президент отозвал Гурбанову с должности посла Азербайджана в Болгарии.

Тексты всех трех распоряжений опубликованы на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПОЛЬША, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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