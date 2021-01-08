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Финансы 08.01.2021 15:30

ЕБРР в 2020г сохранил объем финансирования проектов в Азербайджане на уровне 2019г

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2020 году предоставил кредиты на общую сумму 17 млн евро для реализации проектов Азербайджане.

"В 2020 году ЕБРР выделил кредиты на сумму 17 млн евро для реализации 6 проектов в Азербайджане", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Все проекты профинансированы в частном секторе Азербайджана.

В 2019 году ЕБРР в Азербайджане профинансировал 5 проектов, выделил кредиты на эти цели на сумму 17 млн евро.

В 2016-2020гг ЕБРР выделил в целом 857 млн евро для кредитования 34 проектов в государственном и частном секторах Азербайджана.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил более 3 млрд евро на финансирование 175 проектов в Азербайджане.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕБРР, ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]