ЕБРР в 2020г сохранил объем финансирования проектов в Азербайджане на уровне 2019г

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2020 году предоставил кредиты на общую сумму 17 млн евро для реализации проектов Азербайджане.

"В 2020 году ЕБРР выделил кредиты на сумму 17 млн евро для реализации 6 проектов в Азербайджане", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Все проекты профинансированы в частном секторе Азербайджана.

В 2019 году ЕБРР в Азербайджане профинансировал 5 проектов, выделил кредиты на эти цели на сумму 17 млн евро.

В 2016-2020гг ЕБРР выделил в целом 857 млн евро для кредитования 34 проектов в государственном и частном секторах Азербайджана.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил более 3 млрд евро на финансирование 175 проектов в Азербайджане.

А.Азизов