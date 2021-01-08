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Здравоохранение 08.01.2021 21:49

ЕС ведет переговоры о закупке еще 200 млн доз вакцины у Pfizer

Представители ЕС ведут переговоры с Pfizer о закупке дополнительных 200 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, пишет в пятницу газета The Guardian.

Кроме того, европейская сторона хотела бы сохранить за собой опцию, если это потребуется, закупки в дальнейшем еще одной партии -в 100 млн доз.

Все это будет дополнением к 300 млн доз вакцины, которые европейские страны и так должны получить от Pfizer в 2021 году.

Американская Pfizer разработала вакцину от коронавируса совместно с немецкой BioNTech. Препарат получил разрешение на экстренное применение на территории Евросоюза. Кампания по вакцинации уже идет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ВАКЦИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]