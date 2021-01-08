ЕС ведет переговоры о закупке еще 200 млн доз вакцины у Pfizer

Представители ЕС ведут переговоры с Pfizer о закупке дополнительных 200 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, пишет в пятницу газета The Guardian.
Кроме того, европейская сторона хотела бы сохранить за собой опцию, если это потребуется, закупки в дальнейшем еще одной партии -в 100 млн доз.
Все это будет дополнением к 300 млн доз вакцины, которые европейские страны и так должны получить от Pfizer в 2021 году.
Американская Pfizer разработала вакцину от коронавируса совместно с немецкой BioNTech. Препарат получил разрешение на экстренное применение на территории Евросоюза. Кампания по вакцинации уже идет.
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