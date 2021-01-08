Американские чиновники рассматривают возможность введения запрета на инвестиции в китайские Alibaba Group Holding Ltd.и Tencent Holdings Ltd. для граждан США.
В последние недели чиновники обсуждают расширение "черного списка" компаний, в которые запрещено инвестировать из-за их предполагаемой связи с китайскими военными и службами безопасности, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Tencent и Alibaba являются самыми дорогими китайскими компаниями, акции которых обращаются на бирже. Их общая рыночная капитализация превышает $1,3 трлн.
"Черный список" является одной из мер, принятых администрацией президента США Дональда Трампа в отношении китайских компаний.
На этой неделе Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) вновь вернулась к процессу делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний после того, как ранее сообщила о его прекращении.
Биржа сообщила, что торги акциями компаний China Mobile , China Unicom и China Telecomв США прекратятся с 4 утра (12:00 МСК) в понедельник, 11 января. Как говорится в сообщении NYSE, решение связано с получением "нового определенного распоряжения" от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В сообщении биржи также говорится, что компании могут обжаловать решение о делистинге.
Динамику акций Alibaba и Tencent отслеживают крупнейшие индексы, в том числе созданные MSCI Inc. и FTSE Russell. Акции Alibaba, которые торгуются в Нью-Йорке и Гонконге, и бумаги Tencent, обращающиеся на Гонконгской фондовой бирже, являются "тяжеловесами" в крупных мировых индексах. При этом они не включены в состав американских индексов Nasdaq Composite, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average.
Представитель китайского МИДа, отвечая на вопрос о потенциальном запрете в отношении Alibaba и Tencent в ходе пресс-конференции в четверг, сообщила, что "китайское правительство примет все необходимые меры, чтобы решительно защитить законные права и интересы китайских компаний".
Трамп на этой неделе также подписал указ, запрещающий использование в стране восьми китайских приложений, включая платежную систему Alipay.
Свое решение Трамп объяснил тем, что приложения получают доступ к конфиденциальной информации пользователей, которая может быть использована китайскими властями "для отслеживания местонахождения федеральных служащих и составления персональных досье на граждан".
Указ Трампа, подписанный 5 января, вступает в силу через 45 дней - уже после того, как президент покинет Белый дом. Министерству торговли США даны указания подготовить документы, в которых будет прописано, какие именно платежи и другие транзакции будут считаться незаконными.
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