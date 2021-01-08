Комендантский час вводят в Латвии, несмотря на снижение числа новых случаев COVID-19 в странах Балтии

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 4 тыс. 18 новых случаев коронавируса, 1 тыс. 993 из которых - в Литве, 1 тыс. 237 - в Латвии, 788 - в Эстонии.

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 4 тыс. 809 новых случаев коронавируса.

В Литве за сутки выявлено 1 тыс. 993 новых случая COVID-19, еще 28 инфицированных скончались, сообщает агентство BNS в пятницу со ссылкой на департамент статистики республики. В Литве за сутки также детализировано 16 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.

Накануне в Литве было зарегистрирован 2 тыс. 331 случай COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом в республике выросло до 156 тыс. 539, количество жертв достигло 2 тыс. 119.

В Латвии выявлено 1 тыс. 237 новых случаев COVID-19, еще 11 инфицированных скончались, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики. С начала пандемии в республике умер 801 пациент с COVID-19.

Накануне в Латвии было зарегистрировано 1 тыс. 374 случая коронавируса. Общее число заболевших коронавирусом в республике достигло 47 тыс. 782.

С 8 января по 10 января в Латвии вводится комендантский час, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на решение правительства республики. Комендантский час предусматривает, что с 22:00 до 5:00 жители должны находиться по месту жительства.

Ограничения на передвижение не распространяются на людей, которые направляются на работу и обратно домой, выполняют служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медпомощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.

В Эстонии подтверждено 788 новых случаев коронавируса, сообщил департамент здоровья республики. Еще пятеро заболевших COVID-19 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом достигло 32 тыс. 537, число жертв увеличилось до 270. По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Харьюмаа - 388.

Накануне в Эстонии было зафиксировано 1 тыс. 104 случая COVID-19. Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 598,36 случаев. Вакцинированы от коронавируса за сутки 1 тыс. 341 человек, всего вакцинировано 7 тыс. 973 человека.

Ученые Эстонии на основе исследования сточных вод высказывают предположения, что число новых случаев заболеваемости коронавирусом будет расти, так как инфекция распространена практически повсеместно и больше не носит очагового характера.

Инициатор проекта, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон сообщил телерадиовещанию Эстонии, что результаты исследований подтверждает рекордная статистика новых случаев, когда в четверг за сутки было выявлено 1 тыс. 104 случая заражения.