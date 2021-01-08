Кадыров сравнил себя с Трампом после блокировок его аккаунтов в соцсетях

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил себя с президентом США Дональдом Трампом после блокировок аккаунтов американского лидера в соцсетях.
"Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он добавил, что, если бы Трамп относился с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы.
Как сообщалось, глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что доступ Трампа к собственным аккаунтам в одноименной соцсети и в Instagram останется заблокирован минимум до конца передачи власти следующей администрации, ожидающейся 20 января.
"Мы считаем, что разрешить президенту использовать наши платформы - это слишком большой риск в данный период. Поэтому мы продлеваем блокировку на Facebook и Instagram на неопределенный срок: минимум - до завершения мирной передачи власти", - отметил он в заявлении.
Изначально Цукерберг решил заблокировать доступ Трампа к аккаунтам после того, как президент ранее на этой недели в своих публикациях выражал симпатию к демонстрантам, штурмовавшим Капитолий. По мнению владельца соцсетей, Трамп недостаточно резко осудил такие действия.
Похожие меры против Трампа приняли и в Twitter, заблокировав его аккаунт на 24 часа: по истечении этого срока президенту вернут доступ к своей страничке, если он удалит две публикации.
Президент США в прошлом неоднократно поднимал вопрос о необходимости регулировать работу соцсетей: по его мнению, эти платформы никому не подотчетны, на них не распространяются и обязанности, которые есть у СМИ.
Информация об открытии в трех городах Азербайджана авиабаз Турции не соответствует действительности - Дяргахлы
Президент Алиев назначил нового посла Азербайджана в Польше
В Армении опровергают сообщения о новом договоре с Азербайджаном
Белоруссия рассмотрит варианты поставок нефтепродуктов через порты РФ - глава Белнефтехима
Китай запустил торги фьючерсами на свиней
Безработица в еврозоне в ноябре неожиданно снизилась до 8,3%
Число заражений COVID-19 в мире превысило 88,8 млн, скончались 1,9 млн человек
В Украине выявили более 4,8 тыс случаев COVID-19 за сутки, умерли 80 человек
ЕС ведет переговоры о закупке еще 200 млн доз вакцины у Pfizer
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз