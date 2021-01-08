Бакинский филиал Bank Melli Iran сократил в 2020г активы на 5,1%

Бакинский филиал «Bank Melli Iran» (Национальный банк Ирана) сократил в 2020 году активы на 5,1% - до 93 млн 699,49 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в филиале банка.
Согласно данным банка, кредитный портфель за отчетный период вырос на 24,8% - до 5 млн 221,829 тыс. манатов.
В структуре активов наибольший удельный вес имеют наличные средства и корреспондентские счета в других банках – 55 млн 386,432 тыс. манатов (спад по сравнению с показателем на 31 декабря 2019г на 7,2%), инвестиционные ценные бумаги – 22 млн 430,443 тыс. (спад на 1,7%).
Обязательства банка на 31 декабря 2020 года равны 56 млн 320,706 тыс. манатов (спад на 9,3%). Обязательства перед финансовыми институтами за отчетный период сократились на 17,6% – до 26 млн 158,022 тыс. манатов, клиентские счета - на 10,4%, до 10 млн 702,689 тыс. манатов.
Капитал банка на конец декабря равен 37 млн 378,783 тыс. манатов (рост на 2,1%), уставный капитал – 73 млн 611 тыс. 171,44 манатов (не изменился).
Чистая прибыль филиала банка по итогам 2020 года составила 783,84 тыс. манатов против убытка в размере 16 млн 556,7 тыс. манатов в 2019 году.
Суммарный нераспределенный убыток на 31 декабря 2020 года оценивается в 36 млн 232,387 тыс. манатов (спад в 2020 году на 2,1%).
Бакинский филиал Bank Melli Iran действует с 1993 года.
Х.Насирзаде
Президент Алиев назначил нового посла Азербайджана в Польше
В Армении опровергают сообщения о новом договоре с Азербайджаном
Азербайджан представит в ЮНЕСКО предложения по параметрам миссии в Карабах
Фон дер Ляйен сообщила о дополнительном заказе 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer
В Азербайджане за сутки зафиксировано 532 случая COVID-19
Генпрокуратура Азербайджана в 2020г обеспечила возмещение ущерба на 49 млн манатов по фактам коррупции
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Комендантский час вводят в Латвии, несмотря на снижение числа новых случаев COVID-19 в странах Балтии
США могут включить Alibaba и Tencent в "черный список"
Apple и Hyundai обсуждали возможное сотрудничество в сфере самоуправляемых электромобилей
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз