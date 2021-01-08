Бакинский филиал Bank Melli Iran сократил в 2020г активы на 5,1%

Бакинский филиал «Bank Melli Iran» (Национальный банк Ирана) сократил в 2020 году активы на 5,1% - до 93 млн 699,49 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в филиале банка.

Согласно данным банка, кредитный портфель за отчетный период вырос на 24,8% - до 5 млн 221,829 тыс. манатов.

В структуре активов наибольший удельный вес имеют наличные средства и корреспондентские счета в других банках – 55 млн 386,432 тыс. манатов (спад по сравнению с показателем на 31 декабря 2019г на 7,2%), инвестиционные ценные бумаги – 22 млн 430,443 тыс. (спад на 1,7%).

Обязательства банка на 31 декабря 2020 года равны 56 млн 320,706 тыс. манатов (спад на 9,3%). Обязательства перед финансовыми институтами за отчетный период сократились на 17,6% – до 26 млн 158,022 тыс. манатов, клиентские счета - на 10,4%, до 10 млн 702,689 тыс. манатов.

Капитал банка на конец декабря равен 37 млн 378,783 тыс. манатов (рост на 2,1%), уставный капитал – 73 млн 611 тыс. 171,44 манатов (не изменился).

Чистая прибыль филиала банка по итогам 2020 года составила 783,84 тыс. манатов против убытка в размере 16 млн 556,7 тыс. манатов в 2019 году.

Суммарный нераспределенный убыток на 31 декабря 2020 года оценивается в 36 млн 232,387 тыс. манатов (спад в 2020 году на 2,1%).

Бакинский филиал Bank Melli Iran действует с 1993 года.

Х.Насирзаде