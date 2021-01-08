Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии проводит проверку распространяемых в социальных сетях аудиозаписей разговоров, в которых обсуждается вопрос проведения массовых акций протеста и "организации революции", сообщила в пятницу пресс-служба ГКНБ.
"Проводится проверка по факту распространения в соцсетях аудиозаписей диалогов отдельных политиков, кандидатов в президенты и их сторонников об организации революции в 2021 году, а также о проведении массовых акций протеста после президентских выборов", - говорится в сообщении.
В спецслужбе заявили, что по итогам проверки материалы будут направлены на судебно-фоноскопическую и филолого-политологическую экспертизы. "В результате вышеуказанных экспертиз будет дана юридическая оценка действиям лиц, призывающих к насильственному захвату власти. Необходимо отметить, что, согласно Уголовного кодекса Киргизии, действия, направленные на насильственный захват власти, влечет за собой уголовную ответственность", - подчеркнули в ведомстве.
ЦИК Киргизии зарегистрировала на досрочные президентские выборы 10 января 17 кандидатов. Среди них Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.
Кроме того, на пост главы государства претендуют экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев, лидер оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров, руководитель оппозиционной партии "Реформа" Клара Сооронкулова, бывший спикер парламента Канат Исаев, бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов, оппозиционный депутат парламента страны Каныбек Иманалиев.
10 января в Киргизии также пройдет референдум по вопросу о форме правления в стране.
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