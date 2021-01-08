Литовская прокуратура сообщила о передаче в суд дела, в котором два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России.

Согласно распространенному в пятницу сообщению прокуратуры, обвиняемые не знакомы друг с другом и их деятельность отличается, однако данные досудебного расследования позволяют подозревать, что в деятельность против Литовского государства их мог вовлечь один и тот же человек - сотрудник Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.

По данным прокуратуры, он представился обвиняемым под вымышленным именем, прекрасно говорит по-литовски.

Досудебное расследование о вероятном шпионаже, во время которого выполнялись задания разведывательного ведомства России, было начато после получения материалов из Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы, отмечается в сообщении.