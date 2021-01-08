Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0841 RUR   0.0229 GBR   2.3053 TRY   0.2318

Цена на нефть

07.01 $/bbl   WTI 50.83 0.20 Brent 54.38 0.08

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.01.2021 18:51

Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России

Литовская прокуратура сообщила о передаче в суд дела, в котором два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России.

Согласно распространенному в пятницу сообщению прокуратуры, обвиняемые не знакомы друг с другом и их деятельность отличается, однако данные досудебного расследования позволяют подозревать, что в деятельность против Литовского государства их мог вовлечь один и тот же человек - сотрудник Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.

По данным прокуратуры, он представился обвиняемым под вымышленным именем, прекрасно говорит по-литовски.

Досудебное расследование о вероятном шпионаже, во время которого выполнялись задания разведывательного ведомства России, было начато после получения материалов из Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, РОССИЯ, ШПИОНАЖ


Похожие новости


Президент Литвы заявила об отсутствии информации о причастности спецслужб РФ к забастовкам учителей ЕС выделяет 17 млн евро на проекты приграничной сферы Литвы и России Предложивший возобновить контакты с Россией премьер Литвы ответил на критику этой инициативы со стороны главы МИД Премьер Литвы считает возможным возобновление работы литовско-российской межправительственной комиссии Президент Литвы на встрече с генсеком ООН обсудила российско-белорусские учения "Запад-2017" Президент Литвы видит в России главную проблему для стран Балтии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]