В Азербайджане за сутки зафиксировано 532 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 532 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 223,417 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 685 случаев заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 24 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 869.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 205,406 тыс. человек (+1 879 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 15 тыс. 142 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 383 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 250,291 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде