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Дальнее зарубежье 08.01.2021 20:02

Великобритания разрешила применение вакцины Moderna от коронавируса

Британские власти выдали разрешение на применение в стране вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna.

"Это отличные новости: в нашем арсенале появилось новое орудие для борьбы против этого ужасного заболевания", - цитируют британские СМИ министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

По данным СМИ, правительство Великобритании уже заказало 7 млн доз этой вакцины, планируется сделать заказа еще на 10 млн доз. Однако эти дозы, вероятно, станут доступными не раньше марта.

Это уже третья вакцина от коронавируса, одобренная властями Великобритании. В конце 2020 года в стране одобрили экстренное применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что масштабное клиническое исследование показало эффективность вакцины Moderna в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией людей от 18 лет, в испытаниях вакцины приняли участие около 30 тыс. человек. В ходе испытаний препарат продемонстрировал эффективность 94,1%.

Вакцина Moderna применяется в виде двух инъекций с интервалом 28 дней.

В Великобритании уже около 1,5 млн человек получили первую из двух необходимых инъекций вакцины от COVID-19.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНА, ПРИМЕНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]