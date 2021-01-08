Великобритания разрешила применение вакцины Moderna от коронавируса

Британские власти выдали разрешение на применение в стране вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna.
"Это отличные новости: в нашем арсенале появилось новое орудие для борьбы против этого ужасного заболевания", - цитируют британские СМИ министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.
По данным СМИ, правительство Великобритании уже заказало 7 млн доз этой вакцины, планируется сделать заказа еще на 10 млн доз. Однако эти дозы, вероятно, станут доступными не раньше марта.
Это уже третья вакцина от коронавируса, одобренная властями Великобритании. В конце 2020 года в стране одобрили экстренное применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата компании AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что масштабное клиническое исследование показало эффективность вакцины Moderna в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией людей от 18 лет, в испытаниях вакцины приняли участие около 30 тыс. человек. В ходе испытаний препарат продемонстрировал эффективность 94,1%.
Вакцина Moderna применяется в виде двух инъекций с интервалом 28 дней.
В Великобритании уже около 1,5 млн человек получили первую из двух необходимых инъекций вакцины от COVID-19.
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