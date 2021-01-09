Белоруссия рассмотрит варианты поставок нефтепродуктов через порты РФ - глава Белнефтехима

Белоруссия рассмотрит варианты поставок нефтепродуктов с учетом возможностей российских портов, сказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в интервью корпоративному журналу.
"На следующем этапе мы "обкатаем" другие варианты поставок продукции (помимо маршрутов через порты Прибалтики - ИФ), поскольку перед нами открываются новые возможности российских портов. Сейчас мы над этим активно работаем", - сообщил Рыбаков.
Глава концерна отметил, что диверсификация поставок нефти - "не самоцель, а реалии современного рынка нефти и нефтепродуктов".
"В нынешних условиях залог стабильной работы всего нефтехимического комплекса - это возможность маневра. Приобретенный в течение года опыт, несомненно, будет полезен в перспективе. Наши заводы "попробовали" новые сорта и миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая с мировыми трейдерами", - сказал Рыбаков.
Председатель концерна также сообщил, что валовой объем добычи белорусской нефти за 11 месяцев 2020 года составил 1 млн 564 тыс. тонн. На НПЗ переработано 14 млн 687 тыс. тонн нефти. Стоимость экспорта продукции отрасли за 11 месяцев 2020 года в 95 стран мира составил $4,2 млрд.
Как сообщалось, экспорт белорусских нефтепродуктов через порты России может начаться уже в 2021 году. Об этом сообщил в первые дни января вице-премьер Александр Новак.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в качестве ответных мер на санкции от балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.
Концерн "Белнефтехим" отмечал, что ведет активные переговоры с российскими компаниями о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год (практически весь объем экспорта белорусских нефтепродуктов морским путем).
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