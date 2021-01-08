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Дальнее зарубежье 08.01.2021 19:13

Режим повышенной опасности введен в Лондоне из-за COVID-19

Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении режима повышенной опасности в городе в связи с быстрым распространением коронавируса COVID-19.

По данным BBC, мэр констатировал, что темпы распространения инфекции в столице вышли из-под контроля, и создавшуюся ситуацию следует считать "чрезвычайным происшествием". Хан подчеркнул, что лондонские больницы сталкиваются со все большим наплывом пациентов и с трудом справляются с возросшей нагрузкой.

Ежедневно в Лондоне выявляют, в среднем, около 13 тыс. случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в столичных больницах проходят лечение более 7 тыс. человек с COVID-19. Мэр предупредил, что это намного больше, чем во время предыдущей волны пандемии.

Британские эксперты отмечают, что ситуация в Лондоне ухудшилась во многом из-за распространения "британского" штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, нежели "классический" COVID-19.

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Тэги: ЛОНДОН, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]