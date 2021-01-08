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Дальнее зарубежье 08.01.2021 19:56

Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не собирается участвовать в инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

"Сообщаю всем, кто меня спрашивал об этом: я не пойду на инаугурацию 20 января", - написал Трамп в твиттере.

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Тэги: ТРАМП, БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]