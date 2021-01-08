Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не собирается участвовать в инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.
"Сообщаю всем, кто меня спрашивал об этом: я не пойду на инаугурацию 20 января", - написал Трамп в твиттере.
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