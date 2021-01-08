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АПК 08.01.2021 21:02

Китай запустил торги фьючерсами на свиней

Китай запустил фьючерсы на свиней, рассчитывая таким образом создать прозрачный механизм образования цен на один из наиболее востребованных в стране видов сельскохозяйственной продукции.

В пятницу трейдеры, фермеры и другие участники рынка смогли начать покупку и продажу контрактов на поставку живых свиней в сентябре 2021 года, декабре 2021 года и марте 2022 года.

Все три контракта подешевели более чем на 7% по сравнению с ценами на открытие торгов, установленными биржей.

Сентябрьский фьючерс к закрытию рынка в пятницу стоил 28 290 юаней ($4 367,98) за тонну.

Снижение цен связано с ожиданиями, что поголовье свиней в Китае, и без того крупнейшее в мире, будет расти после резкого падения в 2018-2019 гг. из-за африканской чумы свиней (АЧС).

В настоящее время в КНР насчитывается более 370 млн свиней, при этом страна является крупнейшим мировым потребителем свинины.

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Тэги: КИТАЙ, СВИНЬИ, ФЬЮЧЕРСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]