Китай запустил торги фьючерсами на свиней

Китай запустил фьючерсы на свиней, рассчитывая таким образом создать прозрачный механизм образования цен на один из наиболее востребованных в стране видов сельскохозяйственной продукции.

В пятницу трейдеры, фермеры и другие участники рынка смогли начать покупку и продажу контрактов на поставку живых свиней в сентябре 2021 года, декабре 2021 года и марте 2022 года.

Все три контракта подешевели более чем на 7% по сравнению с ценами на открытие торгов, установленными биржей.

Сентябрьский фьючерс к закрытию рынка в пятницу стоил 28 290 юаней ($4 367,98) за тонну.

Снижение цен связано с ожиданиями, что поголовье свиней в Китае, и без того крупнейшее в мире, будет расти после резкого падения в 2018-2019 гг. из-за африканской чумы свиней (АЧС).

В настоящее время в КНР насчитывается более 370 млн свиней, при этом страна является крупнейшим мировым потребителем свинины.