Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, как не дать "нестабильному" президенту в последние дни пребывания у власти начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе, сообщает телеканал CNN.
"Этим утром я поговорила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска", - приводит телеканал письмо Пелоси.
Спикер Палаты представителей предупредила, что, если Трамп немедленно не покинет пост президента, Конгресс предпримет меры, чтобы попытаться отстранить его от власти.
CNN не уточняет, как Милли отреагировал на опасения Пелоси.
Призывы к отстранению Трампа от власти стали звучать среди демократов после беспорядков во время утверждения результатов президентских выборов. По данным источника CNN, текущий черновик резолюции импичмента поддержал 131 член конгресса. Среди них - глава судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер и глава комитета по регламенту Палаты представителей Джеймс Макговерн.
Сам Байден пока не поддерживает идею досрочного отстранения действующего президента от власти. Его инаугурация назначена на 20 января. Трамп не собирается в ней участвовать, однако пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти.
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