Twitter решил бессрочно заморозить аккаунт Трампа

Компания Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Дональда Трампа, так как сочла его публикации способными спровоцировать насилие.
"По итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта", - говорится в сообщении компании.
В нем поясняется, что такое решение продиктовано "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
Ранее ряд других американских соцсетей принял похожие решения. Недовольство их владельцев вызвали недавние публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на недавней акции протеста в Вашингтоне.
В итоге сторонники Трампа прорвались в здание конгресса, а несколько человек погибли в ходе беспорядков.
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