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Дальнее зарубежье 09.01.2021 09:45

Ким Чен Ын не ожидает улучшений отношений с США и продолжит совершенствовать ядерный арсенал

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает США главным врагом его страны и потому - намерен продолжать совершенствовать ядерный арсенал.

Агентство "Ренхап" сообщает со ссылкой на официальные Северокорейские СМИ, что Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон - "главный враг" КНДР. Он призвал США отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

При этом, по данным "Ренхап" лидер Северной Кореи предположил, что вне зависимости от того, кто будет у власти в Вашингтоне, политика США по КНДР не изменится.

Также Ким Чен Ын пообещал не применять ядерное оружие первым.

"При этом он заявил, что страна должна усиливать армию и ядерный арсенал, так как риск вторжения США в КНДР усиливается", - пишет "Ренхап".

Американские СМИ отмечают, что это - первый комментарий Ким Чен Ына по поводу скорого прихода ко власти в США Джо Байдена.

Ким Чен Ын также сообщил о завершении подготовки в КНДР к проектированию атомной подводной лодки.

Наконец, он призвал Сеул выполнять свою часть двусторонних договорённостей с Пхеньяном. Без этого, по мнению Ким Чен Ына, будет невозможно добиться стабильности на Корейском полуострове.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, США, ОРУЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]