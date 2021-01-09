Трамп заявил, что его не заставит замолчать блокировка аккаунта компанией Twitter

Отключение компанией Twitter личного аккаунта Дональда Трампа не заставит его замолчать, сообщил Белый дом, ссылаясь на заявление президента.
"Нас замолчать не заставят!", - говорится в заявлении Трампа.
Он обвинил Twitter в том, что тот ориентируется на "левых радикалов" и полностью отказался от принципа свободы слова.
По словам Трампа, он "предвидел, что такое случится", поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную новостную платформу.
Ранее Twitter объявил о решении бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Дональда Трампа, так как счел его публикации способными спровоцировать насилие.
"По итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта", - говорится в сообщении компании.
В нем поясняется, что такое решение продиктовано "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
Ранее ряд других американских соцсетей принял похожие решения Недовольство их владельцев вызвали недавние публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на недавней акции протеста в Вашингтоне.
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