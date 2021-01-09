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Здравоохранение 09.01.2021 11:01

В Украине выявили более 4,8 тыс случаев COVID-19 за сутки, умерли 80 человек

ВУкраине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 846 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 7 961 человек, скончались 80 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 января 2021 года. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 411 человек; летальных случаев - 80; выздоровело - 7 961 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбуке в субботу утром.

Днем ранее, 8 января, было зафиксировано 5 676 случаев COVID-19, 7 января выявлено 8 997 новых инфицированных коронавирусом, 6 января сообщалось о 6 911 случаях заражения, 5 января министр проинформировал о 5 334 новых случаях, 4 января сообщалось о 4 158, 3 января - 4 576.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 млн 110 тыс. 015 человек, 19 тыс. 668 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 786 тыс. 305.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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