В Украине выявили более 4,8 тыс случаев COVID-19 за сутки, умерли 80 человек

ВУкраине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 846 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 7 961 человек, скончались 80 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 января 2021 года. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 411 человек; летальных случаев - 80; выздоровело - 7 961 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбуке в субботу утром.

Днем ранее, 8 января, было зафиксировано 5 676 случаев COVID-19, 7 января выявлено 8 997 новых инфицированных коронавирусом, 6 января сообщалось о 6 911 случаях заражения, 5 января министр проинформировал о 5 334 новых случаях, 4 января сообщалось о 4 158, 3 января - 4 576.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 млн 110 тыс. 015 человек, 19 тыс. 668 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 786 тыс. 305.