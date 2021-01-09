Число заражений COVID-19 в мире превысило 88,8 млн, скончались 1,9 млн человек

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы достигло 88 млн 860 тыс. 500 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 913 тыс. 665 человек, выздоровели более 62 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 21 млн 862 тыс. 986 инфицированных COVID-19, зафиксировано 368 тыс.777 летальных исходов, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 431 тыс. 639, число скончавшихся - до 150 тыс. 570, поправились более 10 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано более 8 млн заболевших, из них умерли 201 тыс. 460 человек, вылечились более 7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 246,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 139 человек, Индии - 109, Бразилии - 945.