В Сеуле подтвердили приверженность двусторонним соглашениям с КНДР

Власти Южной Кореи на фоне съезда северокорейской Трудовой партии Кореи напомнили, что по-прежнему привержены реализации межкорейских соглашений, сообщает в субботу агентство "Рёнхап" со ссылкой на заявление южнокорейского министерства по делам объединения.

"Как мы заявляли несколько раз ранее, мы твердо настроены на претворение в жизнь межкорейских соглашений, и мы надеемся, что две Кореи создадут новую начальную точку для мира и процветания Корейского полуострова, которые бы базировались на взаимном доверии и уважении в ближайшей перспективе", - приводит "Рёнхап" слова представителя министерства.

Он напомнил, что Сеул постоянно нацелен на развитие межкорейских связей и на денуклеаризацию Корейского полуострова. Также он выразил надежду на скорейшее улучшение отношений США и КНДР.

Ранее, напоминает агентство, в ходе съезда Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын призвал Сеул придерживаться двусторонних соглашений с Пхеньяном для снижения напряженности на полуострове, а также подчеркнул необходимость для Южной Кореи прекратить совместные военные учения с США. Также в докладе северокорейского лидера содержалась цель всесторонним образом развивать отношения КНДР и Южной Кореи.

"Доклад рассмотрел вопрос отношений с Южной Кореей, что требуется нынешней обстановкой и сменой вех, и провозгласил генеральный курс и политическую позицию партии на всеобъемлющее расширение и развитие внешних отношений (с Южной Кореей - ИФ)", - цитировал "Рёнхап" официальные северокорейские СМИ.

Отношения между Севером и Югом Корейского полуострова за последние месяцы значительно ухудшились. В июне 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А после стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Совместное отделение связи открылось в приграничном городе Кэсон в сентябре 2018 года после соглашения, заключенного президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в апреле того же года.