Власти КНР призвали жителей двух городов южнее Пекина семь дней не покидать дома из-за вспышки COVID-19

Китайские власти в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая - в течение семи дней не выходить из дома, передает в субботу агентство Associated press (AP).
По данным агентства, за неделю в этом районе стране выявили 137 случаев коронавируса с симптомами и 197 бессимптомных случаев.
AP отмечает, что ограничительные меры касаются, в том числе, жителей местных деревень. Также власти запретили здесь массовые собрания.
Кроме того, согласно информации агентства, администрация Пекина требует от рабочих, прибывающих в столицу КНР из провинции Хэбэй, предоставлять документ с места работы в Пекине и справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.
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