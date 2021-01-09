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Дальнее зарубежье 09.01.2021 14:30

Власти КНР призвали жителей двух городов южнее Пекина семь дней не покидать дома из-за вспышки COVID-19

Китайские власти в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая - в течение семи дней не выходить из дома, передает в субботу агентство Associated press (AP).

По данным агентства, за неделю в этом районе стране выявили 137 случаев коронавируса с симптомами и 197 бессимптомных случаев.

AP отмечает, что ограничительные меры касаются, в том числе, жителей местных деревень. Также власти запретили здесь массовые собрания.

Кроме того, согласно информации агентства, администрация Пекина требует от рабочих, прибывающих в столицу КНР из провинции Хэбэй, предоставлять документ с места работы в Пекине и справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ГОРОДА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]