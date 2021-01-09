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Дальнее зарубежье 09.01.2021 13:02

ФБР проверяет версию, что ряд участников беспорядков в Капитолии планировал убийства конгрессменов

ФБР расследует возможность того, что некоторые участники беспорядков в здании Капитолия в Вашингтоне намеревались убивать конгрессменов и их сотрудников или брать их в заложники, сообщает в субботу газета The Washington post со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с процессом расследования.

"Следователи, в частности, работают над тем, чтобы определить мотивы и более значимые цели, если таковые и были, у тех (участников беспорядков - ИФ), у кого было оружие или другие предметы, вызывающие предположения о намерении причинить физический вред", - отмечает издание.

Так, указывает газета, некоторые из этих лиц принесли с собой в Капитолий пластиковые стяжки, которые можно использовать как наручники.

"Мы не рассматриваем это как глобальный преступный сговор, но нам интересно понять, как люди применили бы такие предметы как пластиковые стяжки", - заявил на условиях анонимности сотрудник органов правопорядка.

The Washington post уточняет, что обнародованные к этому моменту данные видеозаписей или фотографий пока не указывают на попытки участников акции в Капитолии брать заложников.

ФБР распространило фотографии 40 человек, которых продолжают разыскивать после событий в среду. При этом ФБР просит людей помочь в определении правонарушителей.

По данным министерства юстиции США, всего обвинения выдвинуты пока против 15 участников беспорядков в Вашингтоне.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

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Тэги: США, ФБР, КАПИТОЛИЙ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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