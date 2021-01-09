Иран не позволит испытывать иностранные вакцины от COVID-19 на согражданах - Рухани

Тегеран не допустит испытаний зарубежных вакцин от коронавируса COVID-19 на иранских гражданах, заявил президент Ирана Хасан Рухани.
"Выступая в субботу на сессии национального штаба по борьбе с коронавирусом, Рухани сказал, что народ Ирана никогда не станет объектом тестирования иностранных вакцин против COVID-19", - передает агентство "Тасним".
"Президент добавил, что министерство здравоохранения Ирана отказалось от испытаний иностранных вакцин, и призвал население не обманываться иностранными препаратами", - отмечает агентство.
Также Рухани обвинил США в попытках помешать Ирану приобретать вакцины за рубежом, что за последние месяцы выразилось в проблемах при оплате Тегераном соответствующих сделок.
При этом он заверил, что Иран отказывается импортировать иностранные вакцины, которые не прошли испытаний и не получили одобрения со стороны соответствующих надзорных органов.
Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что импорт вакцин от коронавируса COVID-19 производства США и Великобритании в страну запрещен.
"Если бы американцы могли разработать вакцину, они бы не потерпели такое фиаско в борьбе с коронавирусом в их собственной стране", - добавил Хаменеи.
В Иране в конце декабря стартовали клинические испытания на людях собственной вакцины против коронавируса COVID-19, сообщало агентство "Тасним".
Считается, что по ситуации с COVID-19 Иран является наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной на Ближнем Востоке. С начала пандемии там выявили свыше 1,27 млн заражений COVID-19, более 56 тыс. инфицированных скончались.
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