В Азербайджане арестован глава Азерхалча, обвиняемый в присвоении госсредств

Арестован председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

«На основании полученных материалов связанных с незаконной деятельностью председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова, Генпрокуратурой проведено расследования, по итогам которого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«В ходе следственных мероприятий выявлено, что в период с 9 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года, заведомо войдя в сговор с другими лицами, были заключены формальные контракты с несколькими юридическими лицами на закупку нитей для производственных нужд предприятий «Азерхалча». На счета юридических лиц было перечислено 3,435 млн манатов, после чего часть суммы в 1,149 млн манатов была обналичена», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в период с 20 декабря 2017 года по 18 февраля 2019 года когда Мурадов являлся учредителем ООО «Азер-Илма», с обществом был заключен контракт на закупку продукции по заниженным ценам, в результате чего «Азерхалче» нанесен ущерб в размере 339,427 тыс. манатов. Также, имея возможность закупить линию по очистке шерсти за $800 тыс. (1.36 млн манатов), войдя в сговор с группой лиц, «Азерхалча» заключила подрядный контракт м одной из германских компаний на сумму 5,314 млн евро (10, 167 млн манатов), где в пункте о закупке линии по очистке шерсти указана сумма в 1,8 млн евро (3,444 млн манатов). Тем самым «Азерхалча» нанесен ущерб в размере 2,0894 млн манатов», - сообщает Генпрокуратура.

9 января 2021 года Мурадову предъявлены обвинения по статьям 179.4 (нанесение крупного ущерба посредством присвоения), 308.2 (использование служебного положения приведшего к тяжелым последствиям) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Решением суда Мурадов помещен под арест.

Б.Рустамбеков