В Азербайджане за сутки зафиксировано 633 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 633 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 224,05 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 532 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 21 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 890.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 207,088 тыс. человек (+1 682 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 14 тыс. 72 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 264 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 259,555 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков