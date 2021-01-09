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Здравоохранение 09.01.2021 17:08

В Азербайджане за сутки зафиксировано 633 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 633 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 224,05 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 532 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 21 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 890.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 207,088 тыс. человек (+1 682 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 14 тыс. 72 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 264 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 259,555 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]